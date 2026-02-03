Homem é agredido e perde carro da mãe após encontro com desconhecido em MS

Um homem de 46 anos registrou boletim de ocorrência após ter o carro da mãe, de 75 anos, levado e relatar que foi agredido durante a madrugada em Campo Grande.

Segundo o registro feito na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro, o homem contou que pegou o veículo emprestado da mãe na noite de sexta-feira (31) e saiu de casa para compromissos pessoais. Após passar por conveniências e circular por diferentes regiões da cidade, ele foi para o bairro Tiradentes, onde afirmou ter consumido bebida alcoólica e drogas.

Ainda conforme o relato, por volta das 6h de sábado (1º), o homem conheceu um jovem que se apresentou como Gabriel e teria oferecido bebidas e drogas em troca do uso do carro. O comunicante disse que aceitou entregar o veículo e que o suspeito saiu com o automóvel, retornando horas depois. O carro, no entanto, não foi devolvido conforme o combinado.

O homem afirmou que, ao tentar localizar o veículo, foi agredido com uma coronhada, ferindo a mão. Ele chegou a encontrar o carro estacionado em uma rua do bairro Tiradentes e tentou recuperar o automóvel, mas não conseguiu. A Polícia Militar chegou a ser acionada, mas, após ouvir os envolvidos, entendeu que não havia crime naquele momento e orientou a vítima a procurar atendimento médico.

Na manhã de segunda-feira (2), a mãe do homem foi até o local para tentar recuperar o carro. Ela encontrou o veículo no mesmo endereço, mas enquanto buscava um chaveiro, o automóvel foi retirado do local por terceiros. Desde então, o carro não foi mais localizado.

O caso foi registrado no domingo (2) e segue sob investigação. Os fatos foram registrados como lesão corporal dolosa e apropriação indébita.

