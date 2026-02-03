Menu
Polícia

Homem é agredido e perde carro da mãe após encontro com desconhecido em MS

O crime aconteceu durante o final de semana e está sendo investigado pelas autoridades

03 fevereiro 2026 - 17h41Brenda Assis
O caso foi registrado na Depac Cepol em Campo GrandeO caso foi registrado na Depac Cepol em Campo Grande   (Brenda Assis)

Um homem de 46 anos registrou boletim de ocorrência após ter o carro da mãe, de 75 anos, levado e relatar que foi agredido durante a madrugada em Campo Grande.

Segundo o registro feito na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro, o homem contou que pegou o veículo emprestado da mãe na noite de sexta-feira (31) e saiu de casa para compromissos pessoais. Após passar por conveniências e circular por diferentes regiões da cidade, ele foi para o bairro Tiradentes, onde afirmou ter consumido bebida alcoólica e drogas.

Ainda conforme o relato, por volta das 6h de sábado (1º), o homem conheceu um jovem que se apresentou como Gabriel e teria oferecido bebidas e drogas em troca do uso do carro. O comunicante disse que aceitou entregar o veículo e que o suspeito saiu com o automóvel, retornando horas depois. O carro, no entanto, não foi devolvido conforme o combinado.

O homem afirmou que, ao tentar localizar o veículo, foi agredido com uma coronhada, ferindo a mão. Ele chegou a encontrar o carro estacionado em uma rua do bairro Tiradentes e tentou recuperar o automóvel, mas não conseguiu. A Polícia Militar chegou a ser acionada, mas, após ouvir os envolvidos, entendeu que não havia crime naquele momento e orientou a vítima a procurar atendimento médico.

Na manhã de segunda-feira (2), a mãe do homem foi até o local para tentar recuperar o carro. Ela encontrou o veículo no mesmo endereço, mas enquanto buscava um chaveiro, o automóvel foi retirado do local por terceiros. Desde então, o carro não foi mais localizado.

O caso foi registrado no domingo (2) e segue sob investigação. Os fatos foram registrados como lesão corporal dolosa e apropriação indébita.

