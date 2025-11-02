Menu
Polícia

Homem é agredido e roubado por um grupo de 20 pessoas em boca de fumo de Campo Grande

Ele foi socorrido em estado grave, sendo internado na Santa Casa

02 novembro 2025 - 13h43Brenda Assis
Santa Casa da CapitalSanta Casa da Capital   (Foto: Reprodução)

Um homem de 40 anos foi brutalmente agredido e roubado por um grupo de cerca de 20 pessoas em um beco no bairro São Conrado, em Campo Grande, na noite deste sábado (1º). A vítima deu entrada no Hospital Santa Casa após ser atacada com facão, pauladas e pedradas.

Conforme o boletim de ocorrência, ele estava em uma boca de fumo quando foi abordado por um homem identificado como José. O agressor, junto com outros indivíduos, teria cobrado uma dívida que a vítima não possuía, antes de tomar seu celular e agredi-lo violentamente.

O ataque resultou em várias escoriações pelo corpo da vítima, com lesões mais graves na cabeça e nos braços. O médico responsável pelo atendimento informou que além das lesões superficiais, ele apresentava uma fratura no cotovelo esquerdo e será submetido a exames de raio-x e tomografia para avaliar o alcance dos danos.

A Polícia Militar fez diligências para localizar os suspeitos, mas não tiveram sucesso em encontrá-los. O caso foi registrado como lesão corporal dolosa e roubo.

