Homem é agredido e tem dentes quebrados na capital

Marcos Elias Cafure, 31 anos, registrou boletim de ocorrência após ser agredido por um grupo de sete pessoas, no Residencial Mata do Jacinto. na noite deste domingo (26).



Segundo informações do boletim de ocorrência, as agressões começaram por volta das 22h30. A vítima foi cercada por um grupo de sete pessoas e que uma delas seria o namorado de sua prima.



Marcos teve vários dentes quebrados e vários hematomas pelo corpo. Ele foi levado para atendimento médico e não soube dizer quem seriam os outros agressores e nem os motivos para ser agredido.



O caso foi registrado como lesão corporal dolosa, na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), no centro.

