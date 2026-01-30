Homem é agredido por motorista de BMW durante briga no trânsito de Campo Grande

Um homem de 46 anos registrou boletim de ocorrência na noite desta quinta-feira (29) após ser agredido durante um desentendimento no trânsito, no bairro Santa Fé, em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, a agressão ocorreu por volta das 22h, depois de uma discussão com o condutor de outro veículo. Durante o conflito, o motorista do carro teria passado a agredi-lo com arranhões e tentou puxá-lo para fora do automóvel, chegando a rasgar a camisa da vítima.

Ainda segundo o registro policial, o homem ficou com várias lesões pelo corpo, inclusive na região da boca. O autor fugiu do local e, até o momento, não foi identificado.

A vítima informou à polícia que o agressor conduzia um BMW 116i, de cor branca, e manifestou interesse em representar criminalmente contra ele.

O caso será investigado pela Polícia Civil. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro como lesão corporal dolosa.

