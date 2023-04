Homem é alvejado com quatro tiros na frente da vizinha no bairro Belo Horizonte

O Batalhão da Polícia Militar foi acionado para atender uma lesão corporal, quando se deparou com a situação de uma tentativa de homicídio na noite de ontem (21), no bairro Belo Horizonte.

Conforme a ocorrência, relatada por uma testemunha, a vítima, identificada como Lucian Romero de 32 anos estava na frente de casa conversando com a vizinha, quando notou um carro, Logan prata parado perto da esquina.

Assim que a vizinha se distanciou da vítima, o veículo parou perto de Lucian e de dentro do carro foram efetuados alguns disparos de arma de fogo que atingiram Lucian nas pernas, na região do quadril e na virilha, com aproximadamente quatro tiros.



O veículo fugiu do local e os vizinhos levaram Lucian até a Santa Casa onde ele deu entrada na UTI, ainda não foi informado o estado de saúde da vítima.



A Polícia Civil investiga o caso e colherá imagens de câmeras de segurança de um estabelecimento próximo ao local do crime. O caso foi registrado como homicídio simples na forma tentada na Depac Cepol.

