Homem é alvejado durante confusão em tabacaria no Jardim Monumento

Em uma confusão na noite dessa sexta-feira (10), um jovem acabou baleado numa tabacaria na rua Waldemar Writh, no Jardim Monumento



Uma guarnição da Polícia Militar foi acionada no UPA Universitário, para averiguar uma denúncia de um indivíduo alvejado por disparo de arma de fogo. Em contato com a vítima, o mesmo disse que estava na tabacaria, quando ocorreu uma briga generalizada, e na intenção apartar, levou um tiro no quadril.



O jovem ainda falou que não conhecia o autor dos disparos. O médico responsável pela vítima contou que o projetil está alojado no corpo, pois não há ferimento da saída e que a gravidade ainda será apurada.



O caso foi registrado como lesão corporal dolosa na Delegacia Depac Cepol.

