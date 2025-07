Homem é alvo de disparos da PM ao fugir depois de espancar a esposa e a filha em Fátima do Sul

Homem, de 42 anos, foi perseguido ao tentar fugir de uma abordagem policial durante a madrugada deste sábado (26), na cidade de Fátima do Sul. Ele estava batendo na esposa quando as autoridades foram acionadas. Ele estava batendo na esposa e na filha.

Conforme o boletim de ocorrência, as equipes da Polícia Militar foram acionadas por volta das 1h35 para ir até o endereço do casal, onde a mulher estava sendo agredida pelo companheiro.

Ao chegar no local, encontraram o suspeito descendo de um veículo, armado com uma faca e indo em direção a ex, que estava tentando se esconder na casa de vizinhos. Vendo a aproximação da viatura, o autor entrou novamente no carro e dando marcha ré, para tentar atingir um militar que avisa desembarcado do automóvel.

Por conta da manobra, o policial foi atingido na mão e ficou ferido. Diante dos fatos, os colegas atiraram contra os pneus do carro, tentando impedir a fuga, mas não tiveram sucesso e o suspeito fugiu em alta velocidade.

Durante a perseguição, ele acabou perdendo o controle de direção e colidiu contra um poste. Mesmo ferido, ele tentou fugir a pé, mas tropeçou e caiu, ficando preso em uma cerca de arame farpado. O autor acabou sendo preso em flagrante.

Com sinais de embriaguez, o indivíduo recusou-se a realizar o teste do bafômetro e o exame de corpo de delito. Durante a abordagem, ele ainda ameaçou matar a esposa e os policiais que atenderam a ocorrência.

Segundo o relato da mulher, ela foi agredida com dois socos no rosto, o que causou cortes nos lábios. Já a filha foi enforcada, ficando momentaneamente sem ar.

Dentro do carro, os policiais encontraram quatro latas de cerveja e a faca usada nas ameaças. O caso foi registrado como violência doméstica, lesão corporal, ameaça, desacato, desobediência e embriaguez ao volante e será investigado pelas autoridades.

