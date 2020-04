Homem é amarrado com fio de luz após agredir idosa

Um homem, que não teve sua idade revelada, foi preso após agredir uma idosa e uma mulher nesta terça-feira (13), em Corumbá. O autor foi amarrado com um fio de luz por moradores locais.

De acordo com a polícia militar, a testemunha relatou ser filha da idosa que o autor ameaçou com uma faca dizendo que iria matá-la, neste momento a filha tentou impedi-lo com a ajuda de seu marido.

Porém o autor estaria muito agressivo e não pode ser contido, agredindo a filha da idosa que ficou com uma lesão no dedo, logo depois com ajuda de vizinhos o autor foi detido e teve as pernas e braços amarrados com um fio de luz.

De acordo com a mulher, o autor sofre de distúrbios mentais e faz uso de remédio controlado.

O autor foi preso e encaminhado até a Delegacia de Atendimento a Mulher (DAM) em Corumbá. A idosa foi levada até o Pronto Socorro pois estria se sentindo mal.

Deixe seu Comentário

Leia Também