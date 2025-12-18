Homem é ameaçado de morte após cantar esposa de policial: 'vou passar com a viatura por cima dele'

Um homem de 20 anos foi ameaçado de morte após mexer com a esposa de um policial. O caso aconteceu na manhã desta quinta-feira (18), em Campo Grande.
Conforme o boletim de ocorrência, a vítima estava cumprindo aviso prévio no posto de combustível que trabalha, quando o suspeito chegou ao local se identificando como policial e deixou um recado para a vítima dizendo: “ele mexeu com a minha mulher e eu vou matar ele. Vou passar com a viatura por cima dele”.
Ainda em seu relato, o rapaz detalhou que o local tem câmeras de segurança que podem ajudar a identificá-lo.
Ele negou veementemente que tenha se envolvido ou ‘dado uma cantada’ em alguma mulher. O caso foi registrado como ameaça na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.
Reportar Erro
Deixe seu Comentário
Leia Também
Polícia
Homem morre dias após ser brutalmente agredido em Amambai
Polícia
Homem é encontrado carbonizado em fazenda de Aral Moreira
Polícia
Ferido após confronto com a PM em Chapadão do Sul tem passagem por homícidio em Campo Grande
Polícia
"Madruga" morre em confronto com a PM em Chapadão do Sul
Polícia
Caminhoneiro morre após sofrer descarga elétrica durante enlonamento em MS
Polícia
Mãe e padastro são presos por torturar e queimar menina de 4 anos
Polícia
Mercadorias estrangeiras avaliadas em R$ 101 mil são apreendidas em rodovia de MS
Polícia
Homem é esfaqueado pela esposa em Nova Alvorada do Sul
Polícia
Suspeito de furtar e carnear carneiro é preso em fazenda de Anaurilândia
Polícia