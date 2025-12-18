Menu
Homem é ameaçado de morte após cantar esposa de policial: 'vou passar com a viatura por cima dele'

Apesar disso, a vítima negou as acusações e desejou representar formalmente contra o suspeito

18 dezembro 2025 - 15h12
Viatura da PMMS - Viatura da PMMS -   (Foto: Ilustração / Vinícius Santos )
Um homem de 20 anos foi ameaçado de morte após mexer com a esposa de um policial. O caso aconteceu na manhã desta quinta-feira (18), em Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima estava cumprindo aviso prévio no posto de combustível que trabalha, quando o suspeito chegou ao local se identificando como policial e deixou um recado para a vítima dizendo: “ele mexeu com a minha mulher e eu vou matar ele. Vou passar com a viatura por cima dele”.

Ainda em seu relato, o rapaz detalhou que o local tem câmeras de segurança que podem ajudar a identificá-lo.

Ele negou veementemente que tenha se envolvido ou ‘dado uma cantada’ em alguma mulher. O caso foi registrado como ameaça na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

