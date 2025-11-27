Menu
Homem é ameaçado de morte após demitir funcionário no Vilas Boas

A suspeita é esposa do trabalhador, que foi até a empresa na quarta-feira fazer as ameaças

27 novembro 2025 - 14h42Brenda Assis
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registradoDepac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado   (Luiz Vinicius)
Um homem de 36 anos procurou a polícia na tarde de quarta-feira (26) após ser ameaçado pela esposa de um ex-funcionário no bairro Vila Vilas Boas, em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, a mulher entrou na empresa e pediu para conversar com o funcionário em uma sala reservada. No local, ela se apresentou como esposa do vigilante e afirmou estar “acompanhando todos os passos” do homem. A suspeita ainda disse ter “provas” de que o seguia e declarou saber detalhes da rotina dele.

Durante a conversa, a mulher teria feito ameaças diretas. Entre elas, afirmou: “Vou acabar com a sua vida. Você não imagina o que vai acontecer.”

A vítima relatou à polícia que a suspeita chegou ao local em um veículo Ônix vermelho. Ele também informou que já havia registrado um boletim de ocorrência no dia 15 de novembro contra o vigilante citado, por supostas ameaças e difamação.

O caso foi registrado como ameaça na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol e será investigado pela Polícia Civil.

