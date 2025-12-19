Homem é ameaçado de morte após fazer relacionamento de amigo terminar em Campo Grande

Homem de 43 anos foi ameaçado de morte por vídeo-chamada durante a noite de quinta-feira (18), no Bairro Santo Antônio, em Campo Grande.

Conforme o registro policial, ele estava em casa quando recebeu a ligação de um colega dizendo: ‘Você acabou com o meu relacionamento. eu vou cortar a sua língua. não fique na sua casa nesse final de semana. nem que eu fique preso por 30 anos, eu vou matar você’.

Para as autoridades, a vítima disse acreditar que as ameaças aconteceram após comentários feitos com amigos em comum entre ele e o autor. Com medo, ele procurou as autoridades para denunciar o caso.

Diante da situação, o caso foi registrado como ameaça na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol e será investigado.

