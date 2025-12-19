Menu
Menu Busca sexta, 19 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Sebrae Cidade empreendedora - Dez25
Polícia

Homem é ameaçado de morte após fazer relacionamento de amigo terminar em Campo Grande

Com medo, ele procurou as autoridades para registrar o fato

19 dezembro 2025 - 18h24Brenda Assis
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registradoDepac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado   (Luiz Vinicius)

Homem de 43 anos foi ameaçado de morte por vídeo-chamada durante a noite de quinta-feira (18), no Bairro Santo Antônio, em Campo Grande.

Conforme o registro policial, ele estava em casa quando recebeu a ligação de um colega dizendo: ‘Você acabou com o meu relacionamento. eu vou cortar a sua língua. não fique na sua casa nesse final de semana. nem que eu fique preso por 30 anos, eu vou matar você’.

Para as autoridades, a vítima disse acreditar que as ameaças aconteceram após comentários feitos com amigos em comum entre ele e o autor. Com medo, ele procurou as autoridades para denunciar o caso.

Diante da situação, o caso foi registrado como ameaça na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol e será investigado.

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Dez/25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Curto-circuito em ar-condicionado provoca princípio de incêndio em residência em Chapadão do Sul
Interior
Curto-circuito em ar-condicionado provoca princípio de incêndio em residência em Chapadão do Sul
Homem descobre tumor cerebral após ficar 2 anos ouvindo zumbidos
Polícia
Homem descobre tumor cerebral após ficar 2 anos ouvindo zumbidos
Mulher vai até a casa do ex e o agride durante briga no Aero Rancho
Polícia
Mulher vai até a casa do ex e o agride durante briga no Aero Rancho
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Dupla de moto foge e atira contra polícia no Noroeste
Delegacia de Polícia Civil de Sidrolândia
Polícia
Mulher é ameaçada de morte pelo colega de trabalho em Sidrolândia
O caso aconteceu na tarde de hoje
Polícia
'Tenho dois aniversários', diz idoso que escapou de acidente com Nossa Senhora Aparecida no peito
O acidente aconteceu na tarde de hoje
Polícia
VÍDEO: Com Nossa Senhora Aparecida no coração, idoso escapa ileso de acidente grave em Campo Grande
Depac de Dourados, onde o caso foi registrado
Polícia
Mulher pede para marido ficar quieto após filho dormir e é espancada em Dourados
Frederico estava lotado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac)
Polícia
Investigador da Polícia Civil suspeito de roubo de carga é afastado do cargo
VÍDEO: Motociclista morre ao bater em caminhonete em Ponta Porã
Polícia
VÍDEO: Motociclista morre ao bater em caminhonete em Ponta Porã

Mais Lidas

Mulher jogou a encomenda por cima do portão
Cidade
VÍDEO: 'Um absurdo', diz mulher ao ver entrega sendo jogada por cima do portão na Capital
Viatura da PMMS -
Polícia
Homem é ameaçado de morte após cantar esposa de policial: 'vou passar com a viatura por cima dele'
Terminal -
Cidade
Funcionário paga a conta do transporte durante a greve? Entenda
Demétrio Freitas, presidente do sindicato
Cidade
AGORA: Greve dos ônibus é oficialmente encerrada em Campo Grande