Homem é ameaçado de morte pelo primo durante briga por mulher no Centenário

Homem, de 32 anos, procurou a delegacia para denunciar que foi ameaçado de morte pelo primo durante uma briga pela mesma mulher. O caso aconteceu durante a tarde de terça-feira (24), no Bairro Jardim Centenário, em Campo Grande.

Segundo o registro policial, a vítima contou para os policiais que há alguns meses mantém um relacionamento com uma mulher. Porém, onde seu primo descobriu e começou a fazer ameaças de morte.

Ele explicou que já havia se relacionado com a namorada do parente e não gostou que agora os dois estão juntos.

Para as autoridades, a vítima disse desconhecer que o primo e a companheira se relacionaram anteriormente. No entanto, ficou com medo das ameaças e resolveu procurar as autoridades.

O caso foi registrado como ameaça e será investigado.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também