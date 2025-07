Homem é ameaçado por cafetão após 'faltar' a encontro com garota de programa na Capital

Homem, de 46 anos, foi ameaçado pelo cafetão de uma garota de programa após ‘faltar’ a um suposto encontro marcado durante a tarde de sábado (26), em Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, o homem contou que conversou realmente com uma menina do job, porém, não chegou a marcar um encontro com ela. Ainda assim, um homem identificado apenas como Gilberto começou a lhe ameaçar.

O cafetão começou a mandar mensagens dizendo que iria quebrar as pernas e os braços da vítima. Além disso, encaminhou uma foto com todos os dados pessoais e endereço do homem.

Por medo, ele procurou a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro, onde o caso foi registrado como extorsão na forma tentada.

