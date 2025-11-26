Homem é assaltado por bandido armado enquanto corria no Parque dos Poderes

Um homem, de 29 anos, foi roubado por um ladrão armado durante a manhã desta quarta-feira (26) enquanto corria na Avenida Desembargador José Nunes da Cunha, localizada na região do Parque dos Poderes, em Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima estava fazendo exercícios quando foi surpreendida pelo suspeito. Após abordar o homem, o criminoso anunciou o roubo e levou a chave do carro, um aparelho celular, óculos e um relógio da vítima.

Antes de fugir, ele obrigou a vítima realizar uma transferência via Pix no valor de R$ 300. A polícia realizou buscas nas imediações, mas não conseguiu localizar o suspeito.

A vítima não sofreu ferimentos aparentes e foi encaminhada à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde o caso foi registrado como roubo e extorsão.

