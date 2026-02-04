Homem é assassinado a facadas em estacionamento de churrascaria de Cassilândia

Homem, até o momento não identificado, foi assassinado com várias facadas durante a madrugada desta quarta-feira, dia 4, em um estacionamento de uma churrascaria, na cidade de Cassilândia - a 432 quilômetros de Campo Grande.
Informações preliminares apontam que a vítima recebeu cerca de 8 facadas de um suspeito, que fugiu em um veículo Volkswagen Gol, de cor branca.
Segundo detalhes do site Cassilândia Urgente, os golpes atingiram a cabeça e demais partes do corpo, dificultando o resgate da vítima.
A Polícia Militar, Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local realizando os trabalhos e procedimentos de praxe.
Até o momento, não há detalhes sobre a motivação para o crime.Reportar Erro
