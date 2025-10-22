Homem é assassinado a facadas na frente da esposa em praça de Caarapó

Homem, a princípio identificado como Antônio Vasques, foi morto com um golpe de faca na noite desta terça-feira, dia 21 de outubro, na Pracinha do Carrocinha, no centro de Caarapó - a 273 quilômetros de Campo Grande. O suspeito, identificado como Aparecido Moraes, de 33 anos, foi preso em flagrante pelo crime.
Segundo o boletim de ocorrência, a esposa do homem informou as autoridades que estava ingerindo bebida alcoólica com o companheiro, quando o suspeito chegou no local e desferiu uma facada certeira em Antônio, que não resistiu.
No registro policial, não foi apontado um motivo específico para o crime. A esposa da vítima conseguiu dizer as características do suspeito e a Polícia Civil conseguiu localizar Aparecido na companhia de outras pessoas.
Ele foi autuado em flagrante pelo crime de homicídio e levado para a delegacia de Caarapó.
A Polícia Militar esteve no local dos fatos, isolou a área e a Polícia Civil, acompanhada da Polícia Científica, realizaram os trabalhos de praxe.