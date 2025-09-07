Homem é assassinado a tiros em conveniência da fronteira

Reginaldo Nuñez Blanco de 38 anos morreu ao ser executado durante a noite de sábado (6), em Pedro Juan Caballero, cidade paraguaia na fronteira com o Brasil através de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul.

Conforme as informações iniciais, divulgadas pelo site ABC Color, a vítima estava em frente a uma conveniência, localizada no cruzamento da Campeones del 65 e Avenida Fernando de la Mora, bairro Luz Bella, quando foi surpreendido pelos autores que chegaram ao local em um carro branco.

Eles então abriram fogo, alvejando o homem várias vezes. Por conta disso, Reginaldo não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo ainda no local.

Ainda segundo o site a vítima possuía antecedentes criminais por posse e tráfico de maconha, violência familiar, abigeato e associação criminosa.

O caso está sendo investigado pelas autoridades locais.

