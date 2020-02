Homem é assassinado a tiros enquanto comemorava o próprio aniversário

Jônathas Padilha, com informações do ABC Color

Hugo Alberto Ayala Zolabarrieta, 36 anos, e Sandro Daniel Lopez, 42 anos, morreram a tiros na madrugada desse domingo (16) enquanto comemorava o aniversário de Hugo na cidade de Pedro Juan Caballero, região de fronteira do Brasil com Paraguai.

De acordo com ABC Color, Hugo comemorava o seu aniversário com amigos e familiares no bairro Gral Díaz, a menos de cinco quilômetros da fronteira, quando dois pistoleiros chegaram e atiraram nos presentes, atingindo Hugo e Sandro.

Lopez, conhecido como Loquiño, morreu na hora do tiroteio. Zolabarrieta foi socorrido e encaminhado a um hospital particular, mas não resistiu aos ferimentos e morreu minutos após chegar à unidade médica.

Os pistoleiros fugiram em uma motocicleta, mas abandonaram perto do local do crime e escaparam pelo cemitério local.

Ainda segundo o site da fronteira, Hugo tem envolvimento com produção de documentos falsos, mas o que motivou o homicídio, ainda é desconhecido.

