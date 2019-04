Homem é assassinado a tiros no Itamaracá

Por volta de 1h30 da madrugada desta sexta-feira (19), Sandro Roberto Rodrigues, 40 anos, foi assassinado a tiros, na esquina da rua Salomão Abdala e a avenida Guaicurus, no Jardim Itamaracá, em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima, que era usuária de drogas, estaria no local tentando trocar uma lixadeira com o suspeito conhecido na região como “Zóio do Rouxinol”. Os dois teriam se desentendido e o suspeito efetuado disparos de arma de fogo contra Sandro.

Sandro foi atingido a tiros na região dos braços, costas, costela e glúteo. Ele morreu no local e foi encontrado caído na via.

Um mercado próximo a região pode ter registrado o homicídio e as imagens serão verificadas, conforme a polícia. A lixadeira foi recolhida pela Polícia Civil.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Piratininga.

