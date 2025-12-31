Menu
Polícia

Homem é assassinado com 18 tiros por dupla em motocicleta em Ponta Porã

As autoridades encontraram 18 estojos deflagrados e quatro projéteis no local

31 dezembro 2025 - 11h22Luiz Vinicius
Vítima foi morta de forma cruelVítima foi morta de forma cruel   (Ponta Porã News)

Aldo Danilo Ortega Cardoso, de 26 anos, foi assassinado com vários disparos, cerca de 18 tiros, no começo da noite desta terça-feira, dia 30, no bairro da Mooca, em Ponta Porã - a 313 quilômetros de Campo Grande.

Ele foi abordado por dois indivíduos em uma motocicleta e o garupa teria sido responsável por realizar os disparos que culminaram na morte da vítima.

Segundo informações do boletim de ocorrência, Aldo estava em uma motocicleta e foi abordado pela dupla no cruzamento das ruas Valparaíso com 21 de Abril.

Em determinado momento, após alguns minutos, o garupa desceu da motocicleta e passou a efetuar os disparos contra o homem, que não resistiu e morreu no local. Os suspeitos deixaram o local e não foram localizados.

As autoridades encontraram 18 estojos deflagrados e quatro projéteis no local. Um celular pertencente a vítima foi apreendido, onde mensagens chegavam e alguma delas estavam comprovantes de pagamento.

Ainda conforme o registro, a perícia fotografou a tela, que ainda estava bloqueada, e o telefone será periciado para ajudar nas investigações.

O caso foi registrado como homicídio simples.

