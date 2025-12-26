Menu
Homem é assassinado com facada no pescoço em Paranhos

A vítima foi achada ao lado de uma motocicleta

26 dezembro 2025 - 12h11Brenda Assis
Caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de ParanhosCaso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Paranhos   (Divulgação/PCMS)

Rufino Carrilho de 56 anos foi encontrado morto na tarde de quarta-feira (25), na Vila Taquepiri, localizada na zona rural de Paranhos.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima encontrada caída no chão, já enrijecido e ao lado de uma motocicleta. Durante a análise inicial, os peritos constataram uma lesão perfurocortante no pescoço e ferimentos nas mãos, compatíveis com lesões de defesa, o que indica que a vítima tentou se proteger dos golpes.

De acordo com a polícia, as características das lesões apontam que o crime pode ter sido cometido com um objeto perfurocortante, como uma faca. Procedimentos periciais foram realizados e informações iniciais foram coletadas para esclarecer a dinâmica do crime.

Até o momento, não há suspeitos identificados e a autoria segue desconhecida.  Ainda segundo o registro policial, familiares da vítima não foram ouvidos no local devido ao estado emocional, mas devem ser chamados para prestar depoimento posteriormente.

O caso acabou sendo registrado como homicídio simples na Delegacia de Polícia Civil da cidade e será investigado.

