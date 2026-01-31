Homem é assassinado com tiros nas costas por pistoleiro em Dourados

Homem, até o momento não identificado, foi assassinado com vários tiros nas costas no final da tarde desta sexta-feira, dia 30, no Jardim Carisma, em Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande.

Ele estava andando pela via pública, quando foi surpreendido pela presença de um pistoleiro em uma motocicleta, que passou a efetuar os disparos - pelo menos três acertaram a vítima.

Segundo o site Ligado na Notícia, o suspeito fugiu do local e tomou rumo ignorado. Ainda não há informações sobre motivação e autoria do crime.

A Polícia Militar foi acionada e chegou rapidamente, realizando o isolamento da área para preservar a cena do crime.

A Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local e realizaram os trabalhos de praxe. O caso será investigado.

