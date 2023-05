Homem é assassinado com três tiros durante confraternização no Jardim Monumento

José Ricardo Ferreira, de 48 anos, foi assassinado com pelo menos três disparos na noite deste domingo (14) durante uma confraternização em alusão ao Dia das Mães, no Jardim Monumento, em Campo Grande. A vítima teria sido morta pelo enteado, que está foragido até o momento.

Segundo informações repassadas pela polícia, houve um desentendimento entre a vítima e suspeito. O motivo não foi informado pelas testemunhas, apenas que eles passaram a brigar na residência.

Durante um determinado momento, o enteado deixou a residência e retornou armado, desferindo ao menos três disparos contra José. A mãe da vítima tentou evitar a tragédia, mas não conseguiu e ainda teve o braço deslocado diante da ação.

O jovem fugiu e deixou a arma no quintal da casa de um tio, localizada pela Polícia Militar. A arma usada no crime foi um revólver, de calibre 38.

A Polícia Civil e a Perícia Científica estiveram pelo local para realizarem os trabalhos de praxe. A investigação deve prosseguir pela delegacia de área.

