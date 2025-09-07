Homem é executado a tiros em bar de Mundo Novo

Homem, ainda não identificado, morreu ao ser executado em um bar localizado no Bairro Itaipu, em Mundo Novo. O crime aconteceu durante a noite de sábado (6).

Conforme as informações policiais, a vítima chegou ao bar em uma moto e desceu para comprar uma cerveja. Enquanto aguardava, dois homens entraram no estabelecimento e efetuaram diversos disparos contra o homem.

Posteriormente, como estavam a pé, os criminosos fugiram correndo tomando rumo ignorado.

A área foi isolada pela Polícia Militar até a chegada da Polícia Civil e da Perícia Técnica, que fizeram os levantamentos iniciais a respeito do crime.

