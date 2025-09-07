Menu
Menu Busca domingo, 07 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Homem é executado a tiros em bar de Mundo Novo

Ele estava comprando cerveja quando foi alvejado pelo criminoso

07 setembro 2025 - 14h11Brenda Assis

Homem, ainda não identificado, morreu ao ser executado em um bar localizado no Bairro Itaipu, em Mundo Novo. O crime aconteceu durante a noite de sábado (6).

Conforme as informações policiais, a vítima chegou ao bar em uma moto e desceu para comprar uma cerveja. Enquanto aguardava, dois homens entraram no estabelecimento e efetuaram diversos disparos contra o homem.

Posteriormente, como estavam a pé, os criminosos fugiram correndo tomando rumo ignorado.

A área foi isolada pela Polícia Militar até a chegada da Polícia Civil e da Perícia Técnica, que fizeram os levantamentos iniciais a respeito do crime.

Reportar Erro
Unimed 12 de setembro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Imagem Ilustrativa
Polícia
Indígena é morto a facadas após sair de bar em Dourados
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Ciclista morre 22 dias depois de ser atropelada por carro em Maracaju
Foto: Clara Medeiros/Dourados News
Polícia
Tio de 19 anos, é preso por estupro contra a sobrinha em aldeia de Dourados
Arma usada pelo suspeito
Polícia
Retirado de festa a força, homem ameaça matar segurança e acaba morto pela PM em MS
Imagem Ilustrativa
Polícia
Ciclista de 51 anos morre 22 dias após ser atropelada em Maracaju
Bêbado, motorista causa acidente e mata idoso em Ponta Porã
Polícia
Bêbado, motorista causa acidente e mata idoso em Ponta Porã
Ilustrativa
Polícia
Homem mata primo com rastelada na cabeça durante briga em Rochedo
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Bebedeira termina com homem ferido no pescoço em Campo Grande
O caso aconteceu na noite de ontem
Polícia
Homem é assassinado a tiros em conveniência da fronteira
Jovem é baleado na cabeça ao ser agredido por trio no Pênfigo
Polícia
Jovem é baleado na cabeça ao ser agredido por trio no Pênfigo

Mais Lidas

Imagem Ilustrativa
Polícia
Pai é preso por atirar na cabeça de filho de dois anos: 'Cansei de pagar pensão'
Paulo Bial Torres, o "Paulinho Metralha" -
Polícia
Após matar alvo errado, "Paulinho Metralha" deve ir a júri, decide TJMS
Cabo da PMMS, Marcelo Goes dos Santos -
Justiça
Cabo da PMMS é condenado por constrangimento ilegal em abordagem em Campo Grande
Imagem Ilustrativa
Polícia
Acusado de suposto estupro, homem é espancado e sofre traumatismo craniano na Capital