Homem é atacado a facadas pelo cunhado durante confraternização em Campo Grande

Segundo informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada até o Hospital do Coração, onde a vítima deslocou rapidamente para pedir socorro.

Homem, de 43 anos, foi atacado com facadas na cabeça durante a noite desta quinta-feira (24), na região do bairro Amambaí, em Campo Grande. O suspeito é o cunhado, que não teve a identificação revelada, e fugiu do local.