Homem é atacado com facada no pescoço pelo ex da ex-namorada na Capital

Homem, de 40 anos, foi atacado com uma facada no pescoço e socorrido em estado grave no final da noite deste domingo, dia 14, pelo ex-companheiro da ex-namorada, no Núcleo Habitacional Buriti, em Campo Grande.

A facada deixou uma lesão de quatro a cinco centímetros no pescoço, deixando músculos e vasos expostos, conforme informações detalhadas no boletim de ocorrência.

Ainda conforme o registro policial, a vítima estava na própria residência quando foi chamado pelo apelido. Acreditando ser um amigo, ele foi até o portão e ao abrir, foi atacado diretamente pelo suspeito, de 33 anos, que desferiu a facada diretamente no pescoço.

Ele acredita que o ataque foi motivado em razão dele ter namorado uma mulher, que foi namorada do suspeito.

Familiares viram a situação, inclusive a fuga do autor, e socorreram o homem para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Leblon para atendimento médico, onde foi realizado os procedimentos e adotada a transferência para uma unidade hospitalar em razão dos ferimentos.

A Polícia Científica foi acionada para o local com intuito de coletar vestígios para futura investigação.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio na delegacia de plantão.

