Homem é atacado pelas costas e esfaqueado em conveniência no Parati

Um homem de 39 anos foi vítima de um ataque com diversas facadas na madrugada deste sábado (12), em frente a uma conveniência no Jardim Parati.

Conforme boletim de ocorrência, a vítima e o autor haviam feito uma compra na conveniência momentos antes do crime. Conforme testemunhas, a vítima foi surpreendida pelo suspeito que chegou por trás desferindo diversas facadas.

O homem usava um casaco preto sem estampa e calça jeans. Já a vítima deu entrada na UPA Leblon com perfurações no abdômen, tórax, nas costas e na perna esquerda.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio qualificado pela traição de emboscada ou mediante de simulação ou outro recurso que dificulta a defesa da vítima na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário Depac Cepol.

