Homem é atacado por cachorro enquanto ia ao mercado em Chapadão do Sul

Um morador de Chapadão do Sul foi atacado por um cachorro durante a tarde de quinta-feira (17), na Rua P20, localizada no Bairro Planalto, em Chapadão do Sul.

Conforme as informações do site Chapadense News, o homem trabalha como motorista e estava indo para um mercado da região quando do nada, passou a ser atacada pelo animal.

Os dentes do cachorro acabaram ‘rasgando’ a pele da vítima, que após o ataque procurou atendimento médico em uma unidade de saúde da região.

Ainda segundo o site, o número de animais abandonados na rua vem crescendo de forma gradual em alguns bairros da cidade.

