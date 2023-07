Homem é atacado por desconhecido e perde a orelha após ser atingido por paulada

Homem, de 50 anos, perdeu a orelha esquerda ao ser espancado por um desconhecido que saiu de dentro do matagal durante a noite de segunda-feira (10), em Selvíria.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender um caso de lesão corporal. Ao chegar no endereço indicado, os militares encontraram a vítima sangrando.

O mesmo contou as equipes que estava indo de bicicleta até o bar quando foi surpreendido por um homem que saiu do meio de um matagal e começou a ataca-lo. A vítima foi atingida com uma paulada na cabeça, vindo a cair ao solo e ficar desacordada por um tempo.

Ele foi ajudado por uma testemunha a se levantar e ir para casa, uma vez que estaria tonto após acordar. Ainda para os policiais, a vítima contou que mora há apenas dois meses no município e desconhece ter desafetos.

Por conta das lesões, ele precisou ser levado até o Hospital Municipal, onde passou por atendimento médico. Consta no registro policial que a vítima acabou perdendo a orelha esquerda.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil, como lesão corporal dolosa.

