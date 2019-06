Homem é atendido com faca cravada no crânio em MS

Rauster Campitelli, com informações do G1

Um homem identificado como Moisés de Oliveira, 38, encontrado dentro de um carro com uma faca cravada no olho, em Dourados (MS), segue internado em estado grave. Segundo o médico do Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência), Renato Vidigal, o caso - registrado no domingo (23) - é grave. "É raro de se ver na medicina. A faca transfixou todo o crânio do paciente e atingiu o cérebro, pegou massa cerebral".

Segundo o médico, antes do Samu chegar, alguém tentou retirar a faca do crânio da vítima, o que pode ter agravado o estado de saúde dele. Conforme a polícia, a vítima estacionava o carro em uma rua do bairro Estrela Tovi quando foi atacada. O delegado Rodolfo Daltro disse que Moisés chegava com o veículo enquanto o suspeito esperava escondido na esquina.

Assim que parou o carro, o agressor foi até a janela e o atacou, cravando a faca no olho esquerdo. Segundo as informações do G1, a esposa da vítima está muito abalada. Agora a Polícia Civil procura o suspeito. O paciente continua internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital da Vida, em Dourados.

