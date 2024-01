Homem é agredido com barra de ferro durante briga no Jardim Carioca

Homem, que não teve o nome divulgado, foi agredido com golpes de barra de ferro durante uma briga na madrugada deste sábado (13), na Rua Sete, no bairro Jardim Carioca, em Campo Grande.

A Polícia Militar teria sido acionada para atender uma possível lesão corporal. Ao chegar no endereço, eles encontraram a vítima caída ao solo com várias lesões corporais aparentes pelo corpo, com sangramento nos dois braços e na cabeça.

Consta no boletim de ocorrência que populares contaram aos militares, sem se identificar, que a vítima teria sido agredida por um homem desconhecido. Eles viram apenas o autor utilizando uma barra de ferro para atingir a vítima até cair.

Depois disso, o autor saiu correndo do local, tomando rumo ignorado. O Corpo de Bombeiros foi acionado, socorrendo a vítima para a Santa Casa de Campo Grande.

O caso foi então registrado como lesão corporal dolosa, na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

Deixe seu Comentário

Leia Também