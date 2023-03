Homem Ã© atingido com facada na testa em assentamento de Campo Grande

Um homem, de 54 anos, precisou de atendimento médico durante a tarde desta quinta-feira (2) após receber uma facada na testa, de um homem, enquanto estava na casa de sua companheira em um assentamento próximo a BR-163, em Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada pela Santa Casa para verificar a situação do homem, que deu entrada como vítima de lesão corporal.

Conversando com o homem, ele havia relatado que estava na casa de sua namorada, por volta das 11h, no Assentamento Frigorifico Antigo Boi Verde, quando o autor desferiu a facada sem motivo algum. O homem não soube dizer quem seria o agressor.

A vítima ficou na ala verde do hospital, consciente e orientado.

O caso foi registrado como lesão corporal na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também