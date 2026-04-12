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Homem é atingido por árvore durante corte em Maracaju e morre em hospital de Campo Grande

O acidente ocorreu no dia 1º deste mês e, devido à gravidade dos ferimentos, a vítima foi transferida para a Capital, onde não resistiu e morreu

12 abril 2026 - 16h36Vinícius Santos
Foto: Ilustrativa / Rodrigo ClementeFoto: Ilustrativa / Rodrigo Clemente  

Um homem de 41 anos morreu na manhã deste domingo (12), no Hospital Santa Casa de Campo Grande, após não resistir aos ferimentos sofridos em um acidente durante o corte de uma árvore no município de Maracaju.

O caso foi comunicado à Polícia Civil pelo patrão da vítima, que atuava junto com ele no serviço no momento do acidente. Conforme o histórico da ocorrência, o acidente aconteceu no dia 1º de abril de 2026, por volta das 17h. 

Na ocasião, o trabalhador e o empregador realizavam a remoção de uma árvore que havia sido podada. Durante o manuseio, a estrutura da árvore acabou cedendo e caiu, atingindo o ombro da vítima. Com o impacto, o homem foi arremessado ao solo e bateu o rosto contra o tronco de outra árvore que já havia sido cortada.

O patrão prestou socorro imediato e encaminhou a vítima ao hospital de Maracaju. Devido à gravidade dos ferimentos, ele precisou ser transferido para a Santa Casa de Campo Grande.

Apesar dos cuidados médicos, o homem não resistiu e morreu na unidade hospitalar. O caso foi registrado no CEPOL – Centro Integrado de Polícia Especializada – como morte decorrente de fato atípico.

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