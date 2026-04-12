Homem é atingido por árvore durante corte em Maracaju e morre em hospital de Campo Grande

Um homem de 41 anos morreu na manhã deste domingo (12), no Hospital Santa Casa de Campo Grande, após não resistir aos ferimentos sofridos em um acidente durante o corte de uma árvore no município de Maracaju.

O caso foi comunicado à Polícia Civil pelo patrão da vítima, que atuava junto com ele no serviço no momento do acidente. Conforme o histórico da ocorrência, o acidente aconteceu no dia 1º de abril de 2026, por volta das 17h.

Na ocasião, o trabalhador e o empregador realizavam a remoção de uma árvore que havia sido podada. Durante o manuseio, a estrutura da árvore acabou cedendo e caiu, atingindo o ombro da vítima. Com o impacto, o homem foi arremessado ao solo e bateu o rosto contra o tronco de outra árvore que já havia sido cortada.

O patrão prestou socorro imediato e encaminhou a vítima ao hospital de Maracaju. Devido à gravidade dos ferimentos, ele precisou ser transferido para a Santa Casa de Campo Grande.

Apesar dos cuidados médicos, o homem não resistiu e morreu na unidade hospitalar. O caso foi registrado no CEPOL – Centro Integrado de Polícia Especializada – como morte decorrente de fato atípico.

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