Homem é atropelado duas vezes e morre na avenida Fábio Zahran

Vagner Oliveira da Costa, 38 anos, foi encontrado morto na Avenida Fábio Zahran, Vila Carvalho, na madrugada deste domingo (5) em Campo Grande.

Segundo informações do Boletim de Ocorrência, ele estava caído no chão e sofreu um duplo atropelamento, mas não foi possível precisar se morreu no acidente ou foi morto anteriormente.

A Polícia Militar foi acionada à 1h30 de hoje e, no local policiais do Batalhão de Polícia Militar de Trânsito (BPTran ) relataram que, segundo testemunhas, a vítima estava caída na via quando foi atropelada por uma picape Saveiro. Na sequência, também foi atropelada por uma motocicleta Honda Titan.

A condutora da moto chegou a cair e foi levada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para a Santa Casa de Campo Grande.

Já o condutor da picape estacionou a Saveiro a 400 metros do local do atropelamento, trancou o carro e fugiu. A parte frontal do veículo estava danificada, provavelmente devido ao atropelamento.

Vizinhos relataram ter ouvidos gritos e, na sequência, os atropelamentos. A lesão no peito da vítima pode ter sido causada tanto por objeto cortante quanto pelo arrastamento do corpo no asfalto. A ex-esposa de Vagner disse que fez o último contato com ele por telefone às 19h53 de sábado. O celular da vítima não foi localizado.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol, como morte a esclarecer porque a perícia não conseguiu determinar a causa do óbito.

