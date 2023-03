Homem Ã© atropelado e preso apÃ³s passar mÃ£o em adolescente em Campo Grande

Durante a terça-feira (28), a Polícia Civil decretou a prisão em flagrante de um homem, de 28 anos, suspeito de ter passado a mão nas pernas de uma adolescente, de 17 anos, e ter a importunado sexualmente na região central de Campo Grande.

O rapaz, em questão, logo após cometer o crime, foi atropelado ao tentar atravessar a Avenida Afonso Pena para fugir de possíveis retaliações de amigos da vítima.

Segundo informações da Polícia Civil, a adolescente havia deixado a unidade de ensino, no final da manhã, e passou em uma lanchonete, sentando em um banco para comer, quando visualizou o suspeito, que dizia estar com fome.

Diante da pedida, a vítima cedeu o lance e sentou-se perto do homem. No entanto, em determinado momento ele começou a dizer que a adolescente era uma princesa e passando a mão em suas pernas, querendo ter relações sexuais com ela.

Uma amiga que estava presente, notou a situação e correu para a escola no intuito de pedir ajuda, chamando outros colegas, que fizeram o cerco para cima do homem, que se sentindo acuado, fugiu.

Após isso, ele foi atropelado por um veículo e encaminhado para a Santa Casa. Vítima e testemunhas se dirigiram até a Depca (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente), confirmado os fatos acontecidos.

Dessa forma, a delegacia prendeu o homem ainda na Santa Casa. Ele está sob escolta e quando tiver melhora no estado de saúde, será encaminhado para o presídio.

Ele foi autuado em flagrante pelo crime de importunação sexual.

