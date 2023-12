Homem é atropelado, morre às margens da rodovia e é encontrado dias depois em MS

Um homem, que não foi identificado até o momento, foi encontrado morto durante a tarde de quarta-feira (27), já em avançado estado de decomposição, às margens da MS 450, a 1 km da BR 262, próximo ao distrito de Palmeiras, em Dois Irmãos do Buriti.

Conforme as informações iniciais, a Polícia Militar foi acionada para ir até o local e fazer o isolamento da área até a chegada da Polícia Civil e da Perícia Técnica.

No local, o corpo foi encontrado a aproximadamente 5 metros da via, com indícios sugerindo que ele teria sido arremessado. Em verificação, os policiais encontraram pedaços de carenagens de um veículo de cor branca, sendo uma das peças identificadas como pertencente a um carro da marca Chevrolet.

A suspeita é que o homem tenha sido atropelado. Como a vítima não portava documentos, não chegou a ser identificado. O caso está sendo investigado pelas autoridades locais.

