Homem é autuado em mais de R$ 5 mil por desmatamento

Proprietário rural, de 27 anos, residente em Dourados, foi autuado em mais de R$ 5 mil por desmatamento ilegal. O caso ocorreu em Caracol.

Policiais militares ambientais de Bela Vista realizavam fiscalização em uma fazenda em Caracol, localizada a 45 km da sede da cidade, quando localizaram um desmatamento ilegal na propriedade. Foi identificada a supressão ilegal de 19,03 hectares de vegetação nativa de cerrado realizada pelo proprietário rural. Foi verificada por técnica de sobreposição de imagem de satélites e a aferição foi verificada com uso de GPS.

A área fora desmatada há algum tempo e já estava com plantio de pastagem. Foi verificado que a madeira proveniente da vegetação retirada já havia sido explorada e não se encontrava no local. As atividades foram interditadas.

O infrator foi autuado administrativamente e foi multado em R$ 5.709. Ele também responderá por crime ambiental com pena de um a três anos de detenção. O autuado também foi notificado a apresentar um Plano de Recuperação da Área Degradada e Alterada (Prada) junto ao órgão ambiental estadual.

