Homem é autuado em R$ 2 mil por pesca proibida e posse de arma

Policiais Militares Ambientais de Dourados, durante fiscalização no município de Fátima do Sul, a 4 km da cidade, no rio Dourado, prenderam na noite da quinta-feira (9), às 22h um pescador por pesca predatória e porte ilegal de arma de fogo. O homem foi surpreendido pelos Policiais quando acabara de atracar um barco à margem do rio, nas proximidades do córrego engano e com outros pescadores retirava material da embarcação.

Em vistoria na embarcação foram encontrados três peixes da espécie piracanjuba, que está na lista de espécies em extinção e com pesca proibida. No veículo que estava acoplado a uma carreta reboque de puxar barco foi encontrado um revólver calibre 38, marca Rossi, com cinco munições intactas. Um pescador de 41 anos assumiu ter capturado o pescado e ser dono da arma, para a qual não possuía documentação. O pescado, um barco de alumínio, um motor de popa, o veículo, um reboque, um molinete com vara e o revólver com as munições foram apreendidos.

O infrator, residente em Dourados, recebeu voz de prisão e foi conduzido para a Delegacia de Fatima do Sul, juntamente com o material apreendido, onde foi autuado em flagrante por posse de arma de fogo e por crime ambiental e pesca predatória, ambos com pena de um a três anos de detenção. O infrator também foi autuado administrativamente e multado no valor em R$ 2.000,00. O pescado os pescados serão doados para instituições filantrópicas.

