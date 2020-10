Homem é autuado em R$ 27 mil por corte de árvores em 5 hectares de área preservada

Durante um patrulhamento realizado nesta terça-feira (13), na região da àrea de Proteção Ambiental (APA) da Estrada Parque Piraputanga, Policiais Militares Ambientais de Aquidauana, encontraram em uma fazenda no município, o corte com motosserra de todos os coqueiros da espécie “bacuri” em uma área de 5 hectares sem autorização do órgão ambiental. Também não houve análise e autorização do Conselho Gestor da APA, conforme determina as normas de criação da Unidade de Conservação.

Na fazenda que fica no Distrito de Piraputanga dentro da Área de Proteção, os Policiais verificaram o armazenamento inadequado de agrotóxicos. Foram encontrados vários galões de agrotóxicos espalhados no solo dentro de um galpão, com riscos de contaminação. Havia galões cheios, e com restos de do produto perigoso no local que era aberto com livre acesso de pessoas e animais, desrespeitando, inclusive, as bulas das próprias embalagens, bem como as normas técnicas e a legislação ambiental.

Pelas infrações, o pecuarista (50), residente em Laranjal (SP), foi autuado administrativamente e multado em R$ 27.000,00. Ele também poderá responder por crime ambiental de causar dano direto a Unidade de Conservação. A pena é de detenção de um a cinco anos de reclusão.

Deixe seu Comentário

Leia Também