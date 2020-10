Homem é autuado em R$ 7 mil por desmatamento ilegal

Na manhã deste domingo (12), Policiais Militares Ambientais do município de Mundo Novo, localizaram um desmatamento durante durante fiscalização ambiental em uma fazenda no município de Tacuru.

O proprietário rural (59), residente em Iguatemi, realizou o desmatamento sem autorização ambiental de uma área nativa 6.100 metros quadrados com uso de máquinas, na área de Mata Atlântica, bioma protegido por Lei. A madeira proveniente da supressão ilegal já havia sido explorada pelo infrator, havendo apenas galhadas em leiras no local. A área já estava com plantio de pastagem. As atividades foram interditadas.

O infrator foi autuado administrativamente e multado em R$ 7.000,00. O proprietário rural também responderá por crime ambiental. A pena é de um a três anos de detenção, agravada por ser vegetação protegida. Ele foi notificado a apresentar plano de Recuperação da Área Degradada e Alterada (PRADA) junto ao órgão ambiental.

