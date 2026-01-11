Homem é baleado ao invadir e tentar atacar vigilante no Clube do Sesi

Um homem foi baleado na perna ao tentar invadir o antigo Clube do Sesi, no Conjunto José Abrão, em Campo Grande, na tarde de sábado (10). Segundo relato, ele entrou no local durante a ronda de um segurança particular, avançou contra o vigilante e fugiu para uma área de mata após o disparo.

De acordo com o boletim de ocorrência, o segurança contou que flagrou o suspeito dentro do clube, na área do Grupo Escoteiros, com uma marreta e tentou contê-lo com ordem de contenção. Como o homem não obedeceu e avançou em sua direção, o vigilante fez um disparo de advertência no chão, mesmo assim o suspeito continuou a investida, momento em que o vigilante atirou na perna do invasor.

Após o disparo o suspeito deixou o local correndo e não foi localizado, apesar das buscas feitas na região.

O caso foi registrado como disparo de arma de fogo na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol, para conhecimento e providências da autoridade policial

