Homem Ã© baleado e cai de carro dentro de valeta

Um homem, 55 anos, que não teve sua idade revelada, foi baleado e sofreu um acidente de carro. O caso aconteceu na madrugada deste domingo (15), em Corumbá.

Segundo informações do site “Diário Corumbaense”, testemunhas afirmaram que a vítima participava de uma festa e ao ir embora caiu com seu carro dentro de uma valeta, ele chegou a pedir socorro, mas quando chegaram ao local o homem já estava baleado.

Uma equipe dor Corpo de Bombeiros foi acionada e encontraram a vítima inconsciente, mas com sinais vitais, o site afirma que ele tinha dois ferimentos de arma de fogo no lado direito do rosto e na mandíbula.

A vítima recebeu os primeiros socorros no local e foi levado até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) mais próxima.

Deixe seu Comentário

Leia Também