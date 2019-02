Homem é baleado em frente a marcenaria no Jardim Noroeste

Saiba Mais Polícia Jovem é baleado após desentendimento por causa de cachaça

Luciano Espíndola Molas, 45 anos, foi baleado enquanto trabalhava em sua marcenaria, na tarde desta quinta-feira (8), no bairro Jardim Centro Oeste. A vítima foi encontrada no chão com ferimento no tórax.

Conforme o boletim de ocorrência, as testemunhas que estavam no local dizem que o homem estava trabalhando em sua marcenaria, quando em determinado instante ouviram dois disparos de arma de fogo e minutos depois encontraram Luciano caído no meio da rua.

Ainda segundo as testemunhas, dois jovens foram vistos saindo do local em uma bicicleta. A vítima identificou um dos suspeitos aos militares, como um rapaz chamado Lucas.

De acordo com as características informadas, o Grupo de Operações Especiais (GOI) fizeram buscas pela região e foi informado por populares que o rapaz seria Lucas do Amaral Alves, 19 anos, batia com todas as descrições passadas pela vítima. Após rondas, os policiais encontraram a casa do jovem e a mãe disse que filho havia passado em casa às pressas, trocou de roupa e saiu sem falar aonde iria.

O suspeito está foragido e a vítima foi socorrida em estado grave para Santa Casa, internado na área vermelha. Luciano está com quadro estável e passa por exames para realizar cirurgia tóraxica.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento (Depac) Piratininga como tentativa de homicidio.

