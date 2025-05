Homem é baleado em matagal após ser sequestrado em Dourados

Homem, que não teve o nome divulgado, foi sequestrado e baleado durante a manhã de domingo (11), na cidade de Dourados.

Conforme o site Dourados News, ele contou para a Polícia Militar que estava na região da favela do bairro João Paulo II quando foi abordado por três homens, desconhecidos, que estavam em um Fiat Palio vermelho.

O rapaz então foi colocado a força dentro do carro, para posteriormente os homens seguirem em direção a "matinha do Jóquei". Em uma estrada vicinal, ele foi alvejado na perna direita e agredido com pedradas na testa e na boca, ficando com diversos ferimentos pelo corpo.

Depois do ataque, o trio fugiu do local tomando rumo ignorado e abandonando o homem. O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, prestando socorro e o encaminhando para UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da região, onde ele recebeu atendimento médico especializado.

Apesar de todo o ocorrido, a motivação do crime ainda é desconhecida e ninguém chegou a ser identificado. O caso está sendo investigado pelas autoridades.

