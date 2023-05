Homem é baleado enquanto jogava futebol com crianças em MS

Um rapaz, de 27 anos, ficou ferido ao ser baleado enquanto jogava futebol com um grupo de crianças na noite de sábado (6), na rua Antônio Belmiro dos Santos, no bairro Katira, em Fátima do Sul.

De acordo com o site MS News, ele estava se divertindo com as crianças quando foi surpreendido por dois rapazes de bicicleta que se aproximaram e efetuaram os disparos.

A vítima foi atingida por quatro tiros, no tórax e no braço. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros até o Hospital do Sias (Hospital da Sociedade Integrada de Assistência Social), em Fátima do Sul, porém, devido a gravidade das lesões, precisou ser transferido com urgência até o Hospital da Vida, em Dourados.

O caso é investigado pelas equipes de Polícia Civil do município.

