Homem é baleado na axila e caminha até avenida para pedir ajuda

Gislei Viana Ferreira, de 31 anos, foi baleado na noite dessa sexta-feira (3) em um bar da Avenida Mato Grosso do Sul, em Coxim.

Segundo informações do Coxim Agora, após ter sido baleado na axila o homem ainda foi caminhando até a Avenida Frei Cirino, onde pediu ajuda. Ele foi cocorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhado para o Hospital Regional Álvaro Fontoura, na cidade.

Ainda conforme o site, pouco tempo depois dos disparos, a Polícia Militar iniciou as buscas pelo suspeito e encontrou o atirador, identificado como Bento do bar, em residência na Avenida Mato Grosso do Sul.

A arma que teria sido usada no crime, um revólver de calibre 38, foi apreendida na casa do suspeito. Ele foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia de Polícia Civil da cidade. Não se sabe o que teria motivado a tentativa de homicídio.

