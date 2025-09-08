Homem é baleado na bunda durante briga com dono de bar em Ribas do Rio Pardo

Homem, de 30 anos, foi baleado em bar durante uma discussão com o proprietário do estabelecimento. O caso aconteceu na noite de domingo (7), no Bairro Bela Vista, em Ribas do Rio Pardo.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada par atender um caso de lesão corporal por arma de fogo que havia dado entrada na Santa Casa de Campo Grande, onde passaria por uma cirurgia para retirada do projétil.

Ao chegar no hospital a vítima contou para os policiais que estava bebendo no bar quando teve uma briga com o dono do bar. Durante a confusão, outro homem entrou na briga e efetuou um disparo, atingindo na nádega.

Ainda em seu relato, ele disse não saber se realmente era alvo dos disparos ou se foi atingido por um tiro acidental. O homem estava consciente e orientado, dizendo não conhecer o suspeito.

O caso foi então registrado na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol como lesão corporal dolosa.

