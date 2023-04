Homem é baleado na cabeça durante caça e morre duas semanas depois

Eliton Domingos, de 36 anos, morreu após passar mais de duas semanas internado depois de ser baleado na cabeça no dia 8 de abril, em Amambai.

De acordo com as informações policiais, a vítima teria saído de casa para caçar e não retornou. Por isso, os familiares começaram as buscas o encontrando em uma mata, já com um ferimento por arma de fogo na cabeça.

Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado até o Hospital Regional de Amambai, mas por conta da gravidade do ferimento precisou ser transferido para o Hospital da Vida, em Dourados.

Eliton ficou internado por duas semanas, falecendo na manhã de ontem. As circunstâncias do disparo estão sendo investigadas e o caso foi registrado como morte a esclarecer na delegacia de Amambai.

