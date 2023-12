Homem é baleado na cabeça, mas diz que caiu de bicicleta e se machucou em Chapadão

Durante as primeiras horas da manhã desta sexta-feira (8), um homem de 44 anos, foi socorrido depois de ser baleado na cabeça na Saracura, região do Bairro Esplanada, em Chapadão do Sul.

Conforme o registro da ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender um disparo de arma de fogo. Ao chegar no local, encontraram a vítima sendo atendida pelo Corpo de Bombeiros.

O homem apresentava uma lesão no lado direito da cabeça. Consciente e orientado, ele contou que estava andando de bicicleta quando caiu e se machucou. A vítima precisou ser encaminhada até o Hospital Municipal.

Ele passou por exame de raio-x. Durante analise, os médicos contataram que o homem estava com um projétil de arma de fogo alojado entre a pele e o crânio. A vítima ficou na unidade recebendo atendimento.

Apesar de terem encontrado o projétil, ele insistia em dizer que havia apenas sofrido uma queda de bicicleta. O caso foi então registrado pela 4ª Companhia Independente de Polícia Militar.

