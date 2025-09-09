Homem é baleado na canela ao tentar atacar PM com faca em Campo Grande

Homem, de 36 anos, foi baleado na canela ao tentar atacar a Polícia Militar durante a madrugada desta terça-feira (9), na Rua Serra das Divisões, localizada no Bairro Morada, antiga Favela Mandela, em Campo Grande.
Conforme o registro policial, o enteado do suspeito ligou para a Polícia Militar detalhando que seu padrasto estava muito agressivo, ameaçando matar o rapaz com uma faca. Ele seria usuário de pasta base.
Quando os militares chegaram ao endereço indicado, encontraram o autor armado com a faca. Ele então tentou atacar os policiais, que reagiram a injusta agressão e alvejaram o homem.
Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para a Santa Casa, onde recebeu atendimento médico e está em observação.
